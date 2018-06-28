Яке біле вино вважається найпопулярнішим у світі

Вишукані та легкі, ароматні і свіжі, з притаманною кислинкою – вина совіньйон переживають сьогодні пік популярності.

Совіньйон Блан – елітний сорт білого винограду родом з долини Луари. Це один із тих виноградних видів, які самі французи відносять до так званих "сепаж нобль" – благородних сортів. Після Шардоне, якому без сумніву, належить пальма першості – це найпопулярніше біле вино у світі.

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Совіньйон Блан є одним з найулюбленіших та найпоширеніших сортів винограду в усьому світі. Його батьківщина – Франція, долина Луари. Прийнято вважати, що його назва пішла від французького слова "сов", що означає "дикий",

– розповів інженер-винороб, сомельє Микола Гупало.

Хоча Совіньйон Блан і вважають міжнародним сортом та культивують чи не на всіх континентах, саме долина Луари зберігає за собою статус світової "мекки" для шанувальників. Продукт місцевих виноградарів – загальновизнана вершина досконалості та аристократизму. "Класикою" вважають вина із совіньйону, вирощеного в прохолодному кліматі, без подальшої витримки в дубових бочках.



Виноградники долини Луари, Франція

Зазвичай високу кислотність таких вин згладжують свіжі насичені аромати та багатство смакових відтінків – з нотками щойно скошеної трави, листя смородини, цедри лайму, лимона чи навіть більш екзотичних ліджи та маракуї.

Із сорту винограду Совіньйон Блан виробляють різні типи вин – від сухих до солодких. Найпоширенішими заведено вважати сухі вина із сорту винограду Совіньйон Блан, які відрізняються високою кислотністю, а також ароматом лічі, яблук та аґрусу,

– повідомив Микола Гупало.

Вина совіньйон найкраще пити молодими. Вік не є їхньою сильною стороною, тому їх рідко коли витримують. У гастрономічному поєднанні вина совіньйон є доволі різноплановими, універсальними – вони добре смакують з морепродуктами, пряними і навіть пікантними стравами.

Відмінна гастрономічна поєднуваність та яскравий чіткий фруктовий букет пояснюють загальну любов до совіньйону. П’ються такі вина легко та невимушено, охолоджені – вони ще й чудово тамують спрагу влітку.