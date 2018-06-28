13:03
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Програми Винні традиції

Яке біле вино вважається найпопулярнішим у світі

Винні традиції 11 Читать новость на русском

Вишукані та легкі, ароматні і свіжі, з притаманною кислинкою – вина совіньйон переживають сьогодні пік популярності.

Совіньйон Блан – елітний сорт білого винограду родом з долини Луари. Це один із тих виноградних видів, які самі французи відносять до так званих "сепаж нобль" – благородних сортів. Після Шардоне, якому без сумніву, належить пальма першості – це  найпопулярніше біле вино у світі.

Читайте також: Солодкий дарунок Атлантики – Бастардо: що відомо про виробництво вина

Совіньйон Блан є одним з найулюбленіших та найпоширеніших сортів винограду в усьому світі. Його батьківщина – Франція, долина Луари. Прийнято вважати, що його назва пішла від французького слова "сов", що означає "дикий",
– розповів інженер-винороб, сомельє Микола Гупало.

Хоча Совіньйон Блан і вважають міжнародним сортом та культивують чи не на всіх континентах, саме долина Луари зберігає за собою статус світової "мекки" для шанувальників. Продукт місцевих виноградарів – загальновизнана вершина досконалості та аристократизму. "Класикою" вважають вина із совіньйону, вирощеного в прохолодному кліматі, без подальшої витримки в дубових бочках.


Виноградники долини Луари, Франція

Зазвичай високу кислотність таких вин згладжують свіжі насичені аромати та багатство смакових відтінків – з нотками щойно скошеної трави, листя смородини, цедри лайму, лимона чи навіть більш екзотичних ліджи та маракуї.

Із сорту винограду Совіньйон Блан виробляють різні типи вин – від сухих до солодких. Найпоширенішими заведено вважати сухі вина із сорту винограду Совіньйон Блан, які відрізняються високою кислотністю, а також ароматом лічі, яблук та аґрусу, 
– повідомив Микола Гупало.

Вина совіньйон найкраще пити молодими. Вік не є їхньою сильною стороною, тому їх рідко коли витримують. У гастрономічному поєднанні вина совіньйон є доволі різноплановими, універсальними – вони добре смакують з морепродуктами, пряними і навіть пікантними стравами.

Відмінна гастрономічна поєднуваність та яскравий чіткий фруктовий букет пояснюють загальну любов до совіньйону. П’ються такі вина легко та невимушено, охолоджені – вони ще й чудово тамують спрагу влітку.

Теги: Винні традиції Алкоголь
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук