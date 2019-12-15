Какое место в Европе по темпам открытия кофеен заняла Украина: неожиданный результат

Украинцы стали больше пить кофе и готовы платить не только за чувство бодрости, но и за качество. Об этом свидетельствуют последние исследования. И из-за этих трендов кофейный бизнес стал развиваться все интенсивнее. Украина даже занимает третье место в Европе по количеству открытых заведений.

Почему в Украине появляется все больше кофеен – читайте в материале 24 канала.

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По версии международной компании Allegra, Украина – третья страна в Европе по количеству новых кофеен. В этом году у нас появилось 225 новых заведений, на 16 процентов больше прошлогоднего показателя.

Украину в этом году впервые включили в европейский отчет количества кофеен, хоть исследуют рынок уже 20 лет. Все это свидетельствует: кофейный бизнес в Украине имеет высокий потенциал, как и уровень культуры его потребления среди украинцев.



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Рост качества кофе

Гендиректор одной из кофейных компаний Антон Мяновский отметил, что несмотря на такой высокий показатель, Украине в этой области еще есть куда расти.

Растет потребление кофе, поэтому этот бизнес является сегодня достаточно интересным с точки зрения коммерческой и с точки зрения качества. Если у нас на рынке мы будем встречать больше качественного кофе, то и люди будут больше и больше потреблять натурального кофе, а не растворимого,

– отметил генеральный директор кофейной компании Антон Мяновский.

Искусство обслуживания

Украинский тренер европейской ассоциации особого кофе Марина Пензий в бизнесе 17 лет. По ее мнению, на культуру потребления кофе влияет не только качество и вкус.

Сейчас кафе делают большие усилия не только вкусно варить кофе, но еще и в плане обслуживания. Это тоже очень важно: то, как тебя встретили, с какими мыслями люди покидают твое кафе, захотят ли туда вернуться,

– подчеркнула Марина Пензий.

Оригинальное приготовление

Но не количеством единым. Украинцы пьют не просто много кофе, им полюбилось и необычное его приготовление. Например, в кемексе или аэропрессе. Популярными стали и экзотические сорта кофе, которые ранее к нам не завозили.



Приготовление кофе в кемексе и аэропрессе

О сокращении теневого рынка кофе – читайте в интервью 24 канала с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.