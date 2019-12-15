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      Яке місце в Європі за темпами відкриття кав'ярень посіла Україна: неочікуваний результат

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      Українці стали більше пити кави і готові платити не лише за відчуття бадьорості, а й за якість. Про це свідчать останні дослідження. І через ці тренди кавовий бізнес став розвиватися все інтенсивніше. Україна навіть посідає третє місце в Європі за кількістю відкритих закладів.

      Чому в Україні з’являється дедалі більше кав’ярень – читайте в матеріалі 24 каналу.

      До теми: Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави

      За версією міжнародної компанії Allegra, Україна – третя країна в Європі за кількістю нових кав’ярень. Цьогоріч у нас з’явилось 225 нових закладів, що на 16% більше за минулорічний показник.

      Україну цьогоріч вперше включили до європейського звіту кількості кав'ярень, хоч досліджують ринок вже 20 років. Все це свідчить: кавовий бізнес в Україні має високий потенціал, як і рівень культури її споживання серед українців.

      україна темпи відкриття кавярень 3 місце
      Кавови рейтинг Європи

      Зростання якості кави

      Гендиректор однієї з кавових компаній Антон Мяновський зазначив, що попри такий високий показник, Україні у цій галузі ще є куди рости.

      Росте споживання кави, тому цей бізнес є на сьогодні досить цікавим з точки зору комерційного, і з точки зору якості. Якщо в нас на ринку ми будемо зустрічати більше якісної кави, то і люди будуть більше і більше споживати натуральної кави, а не розчинної,
      – наголосив генеральний директор кавової компанії Антон Мяновський.

      Мистецтво обслуговування

      Українська тренерка європейської асоціації особливої кави Марина Пензій у бізнесі – 17 років. На її думку, на культуру споживання кави впливає не лише якість та смак.

      Зараз кав’ярні роблять великі зусилля не тільки смачно варити каву, але ще й у плані обслуговування. Це теж дуже важливо: те, як тебе зустріли, з якими думками покидаєш твою кав’ярню, чи захочеш туди повернутися,
      – підкреслила Марина Пензій.

      Оригінальне приготування

      Але не кількістю єдиною. Українці п'ють не просто багато кави, їм полюбилось і незвичне її приготування. Наприклад, в кемексі чи аеропресі. Популярними стали і екзотичні сорти кави бадьорого напою, які раніше до нас не завозили.

      кемкс аеропрес
      Приготування кави у кемексі та аеропресі

      Про скорочення тіньового ринку кави – читайте в інтерв'ю 24 каналу з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

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      Автор: Іванна Шептицька, Катерина Козачинська
      Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Food and Drinks Рейтинги Європа
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