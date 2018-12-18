Какое место заняла Украина в рейтинге гендерного равенства: интересные результаты

В мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства от Всемирного экономического форума Украина заняла 65 место среди 149 стран.

Результаты исследования опубликованы на сайте Всемирного экономического форума.

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В топ-5 стран, которые придерживаются гендерного равенства, вошли скандинавские страны: Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская страна Никарагуа (5 место).

Стоит отметить, что в десятку лучших вошли две африканские страны: Руанда и Намибия (6 и 10 места), а также восточноазиатская страна Филиппины (8 место).

Украина расположилась между Венесуэлой и Македонией. Польша заняла 42 место, Беларусь – 28, а Румыния – 63. Российская Федерация заняла 75 позицию.

Кроме общего, Всемирный экономический форум представил отдельные рейтинги соблюдения гендерного равенства в различных сферах жизни. В сфере экономики и образования Украина заняла довольно передовые позиции (28 и 26 строчки соответственно), а вот в сфере здоровья – 56. Политическая сфера стала той, где Украина заняла свою худшую позицию – 105 место.

Что такое гендерная дискриминация? Это ситуация, когда женщины и мужчины не равны по правам, возможностями и представлениями о них. То есть когда речь идет о неодинаковом обращении с людьми, которое полностью или частично вызвано гендером этих людей. Женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, возможности на рынке труда, представленность в политике, плату за равноценную работу. По мнению ученых, гендерное равенство является следующей ступенью социально-половых отношений после патриархальной системы. Гендерное равенство как принцип состоит в том, чтобы изучить и устранить все социальные барьеры, мешающие человеку проявиться как личности, а также создать равные социальные возможности для реализации личности женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности в зависимости от личного выбора человека.

Напомним, Министерство обороны Украины выполнило международное обязательство по программе партнерства Украина – НАТО по гендерным вопросам и обеспечило равенство прав и возможностей женщин и мужчин в ВСУ.