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      Какое место заняла Украина в рейтинге гендерного равенства: интересные результаты

      38 Читати новину українською
      Гендерное равенство
      Гендерное равенство / Фото из открытых источников

      В мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства от Всемирного экономического форума Украина заняла 65 место среди 149 стран.

      Результаты исследования опубликованы на сайте Всемирного экономического форума.

      Читайте также: Гендерное равенство: украинки не всегда осознают, когда их дискриминируют

      В топ-5 стран, которые придерживаются гендерного равенства, вошли скандинавские страны: Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская страна Никарагуа (5 место).

      Стоит отметить, что в десятку лучших вошли две африканские страны: Руанда и Намибия (6 и 10 места), а также восточноазиатская страна Филиппины (8 место).

      Украина расположилась между Венесуэлой и Македонией. Польша заняла 42 место, Беларусь – 28, а Румыния – 63. Российская Федерация заняла 75 позицию.

      Кроме общего, Всемирный экономический форум представил отдельные рейтинги соблюдения гендерного равенства в различных сферах жизни. В сфере экономики и образования Украина заняла довольно передовые позиции (28 и 26 строчки соответственно), а вот в сфере здоровья – 56. Политическая сфера стала той, где Украина заняла свою худшую позицию – 105 место.

      Что такое гендерная дискриминация? Это ситуация, когда женщины и мужчины не равны по правам, возможностями и представлениями о них. То есть когда речь идет о неодинаковом обращении с людьми, которое полностью или частично вызвано гендером этих людей. Женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, возможности на рынке труда, представленность в политике, плату за равноценную работу. По мнению ученых, гендерное равенство является следующей ступенью социально-половых отношений после патриархальной системы. Гендерное равенство как принцип состоит в том, чтобы изучить и устранить все социальные барьеры, мешающие человеку проявиться как личности, а также создать равные социальные возможности для реализации личности женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности в зависимости от личного выбора человека.

      Напомним, Министерство обороны Украины выполнило международное обязательство по программе партнерства Украина – НАТО по гендерным вопросам и обеспечило равенство прав и возможностей женщин и мужчин в ВСУ.

      Теги: Новости Украины социологическое исследование рейтинги
      Источник: 24 Канал
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