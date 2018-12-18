Яке місце посіла Україна у світовому рейтингу гендерної рівності: цікаві результати

У світовому рейтингу дотримання гендерної рівності від Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 65 місце серед 149 країн.

Результати дослідження опублікувано на сайті Всесвітнього економічного форуму.

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У топ-5 увійшли скандинавські країни: Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія, а також латиноамериканська країна Нікарагуа (5 місце). Варто зазначити, що в десятку кращих увійшли дві африканські країни: Руанда та Намібія (6 та 10 місця), а також східноазійська країна Філіппіни (8 місце).

Україна розташувалась між Венесуелою та Македонією. Польща посіла 42 сходинку, Білорусь – 28, а Румунія – 63. Російська Федерація зайняла 75 позицію.

Окрім загального, Всесвітній економічний форум представив окремі рейтинги дотримання гендерної рівності у різних сферах життя. У сфері економіки та освіти Україна посіла доволі передові позиції (28 та 26 сходинки відповідно), а от у сфері здоров'я – 56. Політична сфера стала тою, де Україна посіла свою найгіршу позицію – 105 місце.

Що таке гендерна дискримінація? Це ситуація, коли жінки та чоловіки не є рівними за правами, можливостями та уявленнями про них. Тобто коли йдеться про неоднакове поводження з людьми, яке повністю чи частково спричинене гендером цих людей. Жінки відстають від чоловіків у багатьох областях, включаючи освіту, можливості на ринку праці, представленість у політиці, платню за рівноцінну роботу. На думку науковців, гендерна рівність є наступною сходинкою соціально-статевих відносин після патріархальної системи. Гендерна рівність як принцип полягає в тому, щоб вивчити і усунути всі соціальні бар'єри, що заважають людині проявитися як особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору людини.

Нагадаємо, Міністерство оборони України виконало міжнародне зобов’язання згідно програми партнерства Україна – НАТО щодо гендерних питань і забезпечило рівність прав та можливостей жінок та чоловіків в ЗСУ.