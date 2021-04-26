В мае синоптики обещают довольно теплую погоду, хотя периоды похолодания также прогнозируют. Несмотря на это, месяц не будет богатым осадками.

Май начнется с теплой погоды – температура воздуха будет достигать + 18...+21 градусов. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Прогноз погоды на май

Кое-где в начале мая могут идти дожди, хоть и небольшие. В частности, в Киевской области.

До 5 мая температура воздуха упадет до +14 градусов, однако затем постепенно потеплеет. Уже 15 мая столбики термометров будут достигать + 19...+21. В период с 20 по 31 мая будет теплее – +24...+28 градусов.

Когда будут осадки

Кроме первых дней мая, осадки прогнозируют еще и 8 – 9. Также в Украине будет дождливо 18 – 21 мая. Зато в конце месяца будет сухо и солнечно.

К счастью, снега в мае уже не будет.

Ночные морозы не отступят

Май, как правило, является самым теплым месяцем весны, но синоптик предупреждает о "волнах похолодания". Легкие заморозки могут охватить некоторые регионы 7 и 19 числа.

Обратите внимание! По словам Горбаня, лето начнется "вовремя". Однако, несмотря на то, что май закончится на "теплой ноте", июнь будет холоднее, чем в прошлом году.

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