Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае
В мае синоптики обещают довольно теплую погоду, хотя периоды похолодания также прогнозируют. Несмотря на это, месяц не будет богатым осадками.
Источник:24 канал
Май начнется с теплой погоды – температура воздуха будет достигать + 18...+21 градусов. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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Прогноз погоды на май
Кое-где в начале мая могут идти дожди, хоть и небольшие. В частности, в Киевской области.
До 5 мая температура воздуха упадет до +14 градусов, однако затем постепенно потеплеет. Уже 15 мая столбики термометров будут достигать + 19...+21. В период с 20 по 31 мая будет теплее – +24...+28 градусов.
Когда будут осадки
Кроме первых дней мая, осадки прогнозируют еще и 8 – 9. Также в Украине будет дождливо 18 – 21 мая. Зато в конце месяца будет сухо и солнечно.
К счастью, снега в мае уже не будет.
Ночные морозы не отступят
Май, как правило, является самым теплым месяцем весны, но синоптик предупреждает о "волнах похолодания". Легкие заморозки могут охватить некоторые регионы 7 и 19 числа.
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