В конце апреля Украину засыпает снегом: фото, видео
Похоже, весна совсем не планирует радовать украинцев теплой погодой. 26 апреля Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области засыпает снегом.
Источник:24 канал
Пейзажи в некоторых областях Украины резко изменились с весенних на зимние. Кстати, температура воздуха ночью была минусовой.
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Украинцы в социальных сетях делятся видео с заснеженными трассами. Автомобильные дворники еле успевают вытирать стекло от снега.
На трассе Канев – Мироновка – Переяслав-Хмельницкий видимость существенно ограничена.
Украину засыпает снегом: видео
Снег на Полтавщине: видео Ивана Мартыненко
Снег в Полтавской области / Фото Главком, ТСН, телеграм-канал "Харьков"
Черниговщина в снегу: видео Марины Мох
В Украину идут заморозки
В ночь на 27 апреля по всей Украине прогнозируют заморозки. Из-за этого спасатели уже объявили второй уровень опасности, а в отдельных областях – первый.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, а также В Запорожской области и в Крыму ожидают до -5 градусов. Во всех остальных регионах температура на поверхности почвы опустится до -3 градусов.
Кроме того, в Карпатах существует угроза схода лавин. На высокогорье восточной части Закарпатской области 27 апреля объявили третий уровень опасности.
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