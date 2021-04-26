Похоже, весна совсем не планирует радовать украинцев теплой погодой. 26 апреля Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области засыпает снегом.

Пейзажи в некоторых областях Украины резко изменились с весенних на зимние. Кстати, температура воздуха ночью была минусовой.

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Украинцы в социальных сетях делятся видео с заснеженными трассами. Автомобильные дворники еле успевают вытирать стекло от снега.

На трассе Канев – Мироновка – Переяслав-Хмельницкий видимость существенно ограничена.

Украину засыпает снегом: видео

Снег на Полтавщине: видео Ивана Мартыненко

Снег в Полтавской области / Фото Главком, ТСН, телеграм-канал "Харьков"

Черниговщина в снегу: видео Марины Мох

В Украину идут заморозки

В ночь на 27 апреля по всей Украине прогнозируют заморозки. Из-за этого спасатели уже объявили второй уровень опасности, а в отдельных областях – первый.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, а также В Запорожской области и в Крыму ожидают до -5 градусов. Во всех остальных регионах температура на поверхности почвы опустится до -3 градусов.

Кроме того, в Карпатах существует угроза схода лавин. На высокогорье восточной части Закарпатской области 27 апреля объявили третий уровень опасности.