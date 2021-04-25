5 месяц зимы: в Карпатах мороз и значительная лавинная опасность
Утром 25 апреля на горе Поп Иван Черногорский снежит и мороз. Синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин на высокогорье Карпат.
Источник:24 канал
Несмотря на то, что второй месяц весны подходит к концу и первые деревья начали цвести, в Карпатах до сих пор продолжается зима. На высокогорье мороз минус 6 градусов, облачно и заснеженно.
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Какая погода на горе Поп Иван
- По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 07:50 на горе Поп Иван Черногорский было облачно.
- Ветер в высокогорье западный: с силой 4 – 5 метров в секунду.
- Температура воздуха составляет – 6 градусов.
Снеголавинная опасность
Спасатели предупреждают: 26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области будут идти снегопады. Поэтому они предостерегают: в горах ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении еще 25 апреля в украинских Карпатах угрозы схода снежных лавин.
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Заморозки во всей Украине
Холодно будет не только в Карпатах: спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине с 24 по 27 апреля. В отдельных регионах столбики термометров ночью будут показывать до -3 градусов.
Где будут ночные заморозки
- 25 – 27 апреля в Украине, кроме юга, температура воздуха опустится до 0...-5 градусов.
По данным спасателей, на Киевщине 24 – 27 апреля также ожидаются сильные заморозки. Ночью температура опустится до 0...-3 градусов.
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