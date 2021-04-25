Утром 25 апреля на горе Поп Иван Черногорский снежит и мороз. Синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин на высокогорье Карпат.

Несмотря на то, что второй месяц весны подходит к концу и первые деревья начали цвести, в Карпатах до сих пор продолжается зима. На высокогорье мороз минус 6 градусов, облачно и заснеженно.

Посмотрите В конце апреля на севере Украины пошел снег: фото, видео

Какая погода на горе Поп Иван

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 07:50 на горе Поп Иван Черногорский было облачно.

Ветер в высокогорье западный: с силой 4 – 5 метров в секунду.

Температура воздуха составляет – 6 градусов.

Снеголавинная опасность

Спасатели предупреждают: 26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области будут идти снегопады. Поэтому они предостерегают: в горах ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении еще 25 апреля в украинских Карпатах угрозы схода снежных лавин.



Сход лавины: как действовать / инфографика 24 канала

Заморозки во всей Украине

Холодно будет не только в Карпатах: спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине с 24 по 27 апреля. В отдельных регионах столбики термометров ночью будут показывать до -3 градусов.

Где будут ночные заморозки

25 – 27 апреля в Украине, кроме юга, температура воздуха опустится до 0...-5 градусов.

По данным спасателей, на Киевщине 24 – 27 апреля также ожидаются сильные заморозки. Ночью температура опустится до 0...-3 градусов.