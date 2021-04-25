5 місяць зими: у Карпатах мороз і значна лавинна небезпека
Уранці 25 квітня на горі Піп Іван Чорногірський сніжить і є мороз. Синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин на високогір'ї Карпат.
Джерело:24 канал
Незважаючи на те, що другий місяць весни добігає кінця і перші дерева почали квітнути, у Карпатах ще досі триває зима. На високогір'ї мороз мінус 6 градусів, хмарно і засніжено.
Подивіться Наприкінці квітня на Півночі України пішов сніг: фото, відео
Яка погода на горі Піп Іван
- За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 07:50 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.
- Вітер на високогір'ї західний: з силою 4 – 5 метрів за секунду.
- Температура повітря становить -6 градусів.
Сніголавинна небезпека
Рятувальники попереджають: 26 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області йтимуть снігопади. Відтак вони застерігають: у горах очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.
Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження ще 25 квітня в українських Карпатах загрози сходження снігових лавин.
Поділитися новиною