Синоптики прогнозували сніжну погоду та заморозки з 24 квітня. На Житомирщині та Чернігівщині падає мокрий сніг.

На Житомирщині та Чернігівщині падає сніг, також дощить. До того ж вітряно. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Погода на Житомирщині

За інформацією видання "Житомир-онлайн", у місті сильні пориви вітру та сніг.



На Житомирщині 24 квітня падав сніг / Фото "Житомир-онлайн"

Синоптики Укргідрометцентру 25 квітня прогнозують в регіоні до -1...-3 градусів.

Сніг на Чернігівщині

У Чернігівській області сніг пішов у селі Стольне Менського району. Згодом сніжило у Чернігові. Про це повідомило місцеве видання "ЧЕline". Синоптики також прогнозують в регіоні заморозки вночі – до -1...-3 градусів.



На Чернігівщині 24 квітня пішов сніг / Фото "ЧЕline"

Чернігівщина Субота 24 квітня Опівдні у рідному селі Правильно іде сніг крупа pic.twitter.com/vYCZiEBtIw — Лілія Приходько (@wvhNjXj0obvuqiW) April 24, 2021

Окрім того, користувачі соціальних мереж повідомляють про сніг в Луцьку та інших регіонах України

Вгадайте що

В Луцьку теж сніг https://t.co/9yGn0zsEw6 — Young Forever⁷ (@fanasaha) April 24, 2021

Ситуація: садимо картоплю і починається СНІГ pic.twitter.com/COEXkrtWHa — MinOlezha (@iloveANDsupport) April 24, 2021

У нас в Броварах 24 квітня випав сніг.

Я в шоках. — FakeCake (@FreeFakeAL) April 24, 2021

В нас сьогодні, 24 квітня, пролітає сніг. Кажуть, що то з баринцева моря . Де те море, а де Полтава? pic.twitter.com/5dRggiKbKs — Jane (@jane_ch64) April 24, 2021