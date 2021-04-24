В конце апреля на севере Украины пошел снег: фото, видео
Синоптики прогнозировали снежную погоду и заморозки с 24 апреля. На Житомирщине и Черниговщине падает мокрый снег.
Источник:24 канал
На Житомирщине и Черниговщине падает снег, также идет дождь. К тому же ветрено. Об этом сообщают местные СМИ.
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Погода на Житомирщине
По информации издания "Житомир-онлайн", в городе сильные порывы ветра и снег.
На Житомирщине 24 апреля падал снег / Фото "Житомир-онлайн"
Синоптики Укргидрометцентра 25 апреля прогнозируют в регионе до -1...-3 градусов.
Снег на Черниговщине
В Черниговской области снег пошел в селе Стольное Менского района. Впоследствии снежило в Чернигове. Об этом сообщило местное издание "ЧЕline". Синоптики также прогнозируют в регионе заморозки ночью – до -1...-3 градусов.
На Черниговщине 24 апреля пошел снег / Фото "ЧЕline"
Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о снеге в Луцке и других регионах Украины.
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