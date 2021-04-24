Синоптики прогнозировали снежную погоду и заморозки с 24 апреля. На Житомирщине и Черниговщине падает мокрый снег.

На Житомирщине и Черниговщине падает снег, также идет дождь. К тому же ветрено. Об этом сообщают местные СМИ.

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Погода на Житомирщине

По информации издания "Житомир-онлайн", в городе сильные порывы ветра и снег.



На Житомирщине 24 апреля падал снег / Фото "Житомир-онлайн"

Синоптики Укргидрометцентра 25 апреля прогнозируют в регионе до -1...-3 градусов.

Снег на Черниговщине

В Черниговской области снег пошел в селе Стольное Менского района. Впоследствии снежило в Чернигове. Об этом сообщило местное издание "ЧЕline". Синоптики также прогнозируют в регионе заморозки ночью – до -1...-3 градусов.



На Черниговщине 24 апреля пошел снег / Фото "ЧЕline"

Чернігівщина Субота 24 квітня Опівдні у рідному селі Правильно іде сніг крупа pic.twitter.com/vYCZiEBtIw — Лілія Приходько (@wvhNjXj0obvuqiW) April 24, 2021

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о снеге в Луцке и других регионах Украины.

Вгадайте що

В Луцьку теж сніг https://t.co/9yGn0zsEw6 — Young Forever⁷ (@fanasaha) April 24, 2021

Ситуація: садимо картоплю і починається СНІГ pic.twitter.com/COEXkrtWHa — MinOlezha (@iloveANDsupport) April 24, 2021

Вгадайте що

В Луцьку теж сніг https://t.co/9yGn0zsEw6 — Young Forever⁷ (@fanasaha) April 24, 2021

Ситуація: садимо картоплю і починається СНІГ pic.twitter.com/COEXkrtWHa — MinOlezha (@iloveANDsupport) April 24, 2021

У нас в Броварах 24 квітня випав сніг.

Я в шоках. — FakeCake (@FreeFakeAL) April 24, 2021

Вгадайте що

В Луцьку теж сніг https://t.co/9yGn0zsEw6 — Young Forever⁷ (@fanasaha) April 24, 2021

Ситуація: садимо картоплю і починається СНІГ pic.twitter.com/COEXkrtWHa — MinOlezha (@iloveANDsupport) April 24, 2021

У нас в Броварах 24 квітня випав сніг.

Я в шоках. — FakeCake (@FreeFakeAL) April 24, 2021