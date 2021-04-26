Схоже, весна зовсім не планує тішити українців теплою погодою. 26 квітня Київську, Чернігівську, Полтавську, Черкаську та Івано-Франківську області засипає снігом.

Краєвиди в деяких областях України різко змінилися з весняних на зимові. До речі, температура повітря вночі була мінусовою.

До теми 5 місяць зими: у Карпатах мороз і значна лавинна небезпека

Українці у соціальних мережах діляться відео із засніженими трасами. Автомобільні двірники ледве встигають витирати скло від снігу.

На трасі Канів – Миронівка – Переяслав-Хмельницький видимість суттєво обмежена.

Україну засипає снігом: відео

Сніг на Полтавщині: відео Івана Мартиненка

Сніг у Полтавській області / Фото Главком, ТСН, телеграм-канал "Харьков"

Чернігівщина у снігу: відео Марини Мох

В Україну сунуть заморозки

У ніч на 27 квітня по всій Україні прогнозують заморозки. Через це рятувальники вже оголосили другий рівень небезпечності, а в окремих областях – перший.

На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області та в Криму очікують до -5 градусів. У всіх інших регіонах температура повітря на поверхні ґрунту опуститься до -3 градусів.

Крім того, у Карпатах існує загроза сходження лавин у Карпатах. На високогір'ї східної частини Закарпатської області 27 квітня оголосили третій рівень небезпеки.