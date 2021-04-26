Весну с солнцем и теплом в Украине продолжает вытеснять зима. Синоптики предупреждают о сильных заморозках на всей территории страны в ночь на 27 апреля.

Из-за ночных морозов на большей части территории объявили второй уровень опасности, в нескольких – первый. Читайте также 5 месяц зимы: в Карпатах мороз и значительная лавинная опасность Где прогнозируют заморозки В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму будут заморозки на поверхности почвы 0… -5 градусов. В этих регионах объявили первый уровень опасности (желтый).

а также в будут заморозки на поверхности почвы 0… -5 градусов. В этих регионах объявили первый уровень опасности (желтый). В остальных областях Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе на уровне 0… -3 градусов. Почти по всей стране будет действовать второй уровень опасности (оранжевый).

По всей Украине ночью 27 апреля будут заморозки / Скриншот с сайта Укргидрометцентра Обратите внимание! Синоптики также предупреждают об угрозе схода снежных лавин в Карпатах. На высокогорье восточной части Закарпатской области 27 апреля объявила третий уровень опасности. Какая погода будет 26 апреля В большинстве областей ожидаются дожди. Осадки обойдут Крым, Херсонскую, а также Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.

Осадки обойдут Крым, Херсонскую, а также Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Холоднее всего будет на Западе и Севере – +7... +9 градусов, в Центре воздух прогреется до +8... +10 градусов, а в южных и восточных областях – до +12... +14 градусов.