В нашу страну постепенно приходят настоящие морозы. Завтра украинцам лучше не выходить из дома без перчаток и шапок.

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Морозы, дожди и снег

Только на Юге нашей страны температура воздуха еще остается плюсовой. Более – менее прохладная погода будет в юго-восточных областях, таких как Днепропетровщина, Запорожье и Кировоградщина, а также на Закарпатье.

Впрочем, для большинства регионов средняя температура воздуха будет колебаться от – 13 до – 11. Солнышко будет прятаться за облаками, будут идти дожди и падать снег.

В каких регионах будет холоднее всего ночью

В ночь на 8 января в большинстве областей будут наблюдаться мощные морозы. Особенно это касается Сумщины. Там столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В Черниговской области этот показатель достигнет минус 16.

На Волыни, Житомирской и Ровенской температура воздуха будет составлять 14 градусов мороза.

Температура воздуха в областных центрах Украины

  • Киев – -13...-11
  • Ужгород – -3...-1
  • Львов – -10...-8
  • Ивано-Франковск – -11...-9
  • Тернополь – -11...-9
  • Черновцы – -10...-8
  • Хмельницкий – -11...-9
  • Луцк – -11...-9
  • Ровно – -11...-9
  • Житомир – -11...-9
  • Винница – -11...-9
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – 0..+2
  • Симферополь – +9..+11
  • Кропивницкий – -8...-6
  • Черкассы – -8...-6
  • Чернигов – -12...-10
  • Сумы – -13...-11
  • Полтава – -8...-6
  • Днепр – -7...-5
  • Запорожье – 0...-2
  • Донецк – 9...-7
  • Луганск – -12...-10
  • Харьков – -11...-9

погода в областных центрах

Погода на 8 января / Фото Укргидрометцентр