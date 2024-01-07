В нашу страну постепенно приходят настоящие морозы. Завтра украинцам лучше не выходить из дома без перчаток и шапок.
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Морозы, дожди и снег
Только на Юге нашей страны температура воздуха еще остается плюсовой. Более – менее прохладная погода будет в юго-восточных областях, таких как Днепропетровщина, Запорожье и Кировоградщина, а также на Закарпатье.
Впрочем, для большинства регионов средняя температура воздуха будет колебаться от – 13 до – 11. Солнышко будет прятаться за облаками, будут идти дожди и падать снег.
В каких регионах будет холоднее всего ночью
В ночь на 8 января в большинстве областей будут наблюдаться мощные морозы. Особенно это касается Сумщины. Там столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В Черниговской области этот показатель достигнет минус 16.
На Волыни, Житомирской и Ровенской температура воздуха будет составлять 14 градусов мороза.
Температура воздуха в областных центрах Украины
- Киев – -13...-11
- Ужгород – -3...-1
- Львов – -10...-8
- Ивано-Франковск – -11...-9
- Тернополь – -11...-9
- Черновцы – -10...-8
- Хмельницкий – -11...-9
- Луцк – -11...-9
- Ровно – -11...-9
- Житомир – -11...-9
- Винница – -11...-9
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +1...+3
- Херсон – 0..+2
- Симферополь – +9..+11
- Кропивницкий – -8...-6
- Черкассы – -8...-6
- Чернигов – -12...-10
- Сумы – -13...-11
- Полтава – -8...-6
- Днепр – -7...-5
- Запорожье – 0...-2
- Донецк – 9...-7
- Луганск – -12...-10
- Харьков – -11...-9
Погода на 8 января / Фото Укргидрометцентр