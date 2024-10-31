Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича. В то же время средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0...+5 градусов по Цельсию.

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Какой будет погода в ноябре

Синоптик предупредил, что в третьей декаде ноября произойдет снижение температуры, которое местами днем будет сохраняться ниже 0 градусов по Цельсию. Также возобновится циклоническая деятельность, что принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, которые пройдут на большей части Украины.

Таким образом, за счет ожидаемой холодной первой декады месяца, среднемесячная температура ноября с высокой долей вероятности окажется в пределах нормы, в отдельных регионах даже ниже нормы на 1 – 1,5 градуса по Цельсию и составит 0...+5 градусов по Цельсию, в Одесской области и Крыму +6...+7 градусов по Цельсию. Кроме того, под влиянием циклонов в начале месяца будет преобладать достаточно ветреная погода. В отдельные дни порывы северо-западного ветра могут достигать 20 – 25 метров в секунду,

– говорит Кибальчич.

Он также рассказал, что осадки в Украине будут наблюдаться в течение всего месяца, а их количество будет зависеть от траектории смещения циклонов и атмосферных фронтов. В то же время численные расчеты показывают, что их общее количество будет колебаться в пределах 35 – 80 миллиметров, а в Карпатах местами около 100 миллиметров, что является приближенным к норме (80 – 120%).

"Относительно снежного покрова, то он может формироваться пятнисто и на короткий период времени, впрочем, далеко не по всей Украине. Хотя в высокогорной части Карпат снегонакопление начнется с начала месяца и будет проходить довольно уверенными темпами", – отмечает синоптик.

Кибальчич добавил, что появление снега в центральных и южных областях маловероятно. Зато в этих регионах могут наблюдаться грозы, но это при условии развития южных процессов и поступления влажного и неустойчивого воздуха с Черного моря.