Об этом сообщает Укргидрометцентр. В связи с этим объявлен I уровень опасности – желтый.

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Украину накроет сильный ветер

По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, которые могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. На 1 ноября распространяется штормовое предупреждение на большинство регионов Украины. Подобная ветреная погода может представлять угрозу для населения и объектов инфраструктуры, поэтому следует быть осторожными.

В частности, сегодня, 31 октября на Харьковщине уже объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Синоптики напоминают, что с наступлением выходных температура воздуха значительно снизится, а ночью возможны первые заморозки. Кроме того, в некоторых областях возможен мокрый снег, что может стать дополнительным фактором риска для водителей на дорогах.

К слову, ожидается резкое похолодание в Украине с 3 ноября, прогнозируют дожди и мокрый снег. А 4 ноября ночью температура опустится до нуля или -1 градуса.