Так, специалисты предсказывают, что в большинстве регионов Украины будет сухо. К тому же, стоит ожидать теплую, а месяцами жаркую погоду.

Смотрите также Тепло еще задержится, или уже придет холод: какая будет погода в сентябре

Погода в Украине 18 августа

Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков.

"Лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза", – сообщили синоптики.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температурные показатели ночью будут держаться на отметке +14 – +19, на юге страны до 22 градусов тапла. Днем ожидается от 29 до 34 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами будет сильная жара в пределах 35 – 36 градусов тепла. А вот Карпатах ожидается от +22 – +27.

Погода в областных центрах

Киев +31...+33

Ужгород +30...+32

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +30...+32

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +31...+33

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +31...+33

Винница +31...+33

Одесса +29...+31

Николаев +34...+36

Херсон +34...+36

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +32...+34

Черкассы +34...+36

Чернигов +30...+32

Сумы +30...+32

Полтава +31...+33

Днепр +32...+34

Запорожье +31...+33

Донецк +30...+32

Луганск +28...+30

Харьков +31...+33



Погода в Украине 18 августа / Карта "Укргидрометцентра"