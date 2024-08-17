Так, фахівці передбачають, що в більшості регіонів України буде сухо. До того ж, варто очікувати на теплу, а місяцми спекотну погоду.

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Погода в Україні 18 серпня

Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів.

"Лише в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза", – повідомили синоптики.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температурні показники вночі триматимуться на позначці +14 – +19, на півдні країни до 22 градусів тапла. Вдень очікується від 29 до 34 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями буде сильна спека в межах 35 – 36 градусів тепла. А ось Карпатах очікуться від +22 – +27.

Погода в обласних центрах

  • Київ +31...+33
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +29...+31
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +30...+32
  • Хмельницький +31...+33
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +29...+31
  • Житомир +31...+33
  • Вінниця +31...+33
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +34...+36
  • Херсон +34...+36
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +32...+34
  • Черкаси +34...+36
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Дніпро +32...+34
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +31...+33


Погода в Україні 18 серпня / Карта "Укргідрометцентру"