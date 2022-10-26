Теплее всего будет в Закарпатье и Буковине. Там температура воздуха прогреется до +16 градусов.
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Прохладнее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется до +11 градусов. Небольшие осадки прогнозируют в следующих областях:
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Луганской,
- Донецкой.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко – украинская синоптик – отметила, что тепло 27 будет немного разгонять ветер. Кое-где будет мрачить.
В Киеве в четверг температура воздуха будет +12 градусов, по ощущениям будет немного холоднее, потому что – порывистый временами ветер. Одевайтесь потеплее,
– предостерегла синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +16
Львов – +14
Ивано-Франковск – +15
Тернополь – +14
Черновцы – +16
Хмельницкий – +13
Луцк – +13
Ровно – +13
Житомир – +13
Винница – +15
Одесса – +16
Николаев – +15
Херсон – +14
Симферополь – +14
Кропивницкий – +13
Черкассы – +13
Чернигов – +12
Сумы – +11
Полтава – +12
Днепр – +13
Запорожье – +14
Донецк – +12
Луганск – +11
Харьков – +12
Киев – +12
Прогноз погоды 27 октября / Карта Укргидрометцентра