Найтепліше буде на Закарпатті та Буковині. Там температура повітря прогріється до +16 градусів.

Зауважте В Україну прийшло останнє бабине літо: на скільки затримається тепло

Найпрохолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +11 градусів. Незначні опади прогнозують у таких областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Луганській,

Донецькій.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко – українська синоптикиня – зауважила, що тепло 27 трохи розганятиме вітер. Подекуди мрячитиме.

У Києві у четвер температура повітря становитиме +12 градусів, по відчуттях буде трохи холодніше, бо - рвучкий часом вітер. Одягайтеся тепліше,

– застерегла синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +16

Львів – +14

Івано-Франківськ – +15

Тернопіль – +14

Чернівці – +16

Хмельницький – +13

Луцьк – +13

Рівне – +13

Житомир – +13

Вінниця – +15

Одеса – +16

Миколаїв – +15

Херсон – +14

Сімферополь – +14

Кропивницький – +13

Черкаси – +13

Чернігів – +12

Суми – +11

Полтава – +12

Дніпро – +13

Запоріжжя – +14

Донецьк – +12

Луганськ – +11

Харків – +12

Київ – +12



Прогноз погоди 27 жовтня / Карта Укргідрометцентру