Теплее всего будет на Юге и в Крыму. Там температура воздуха прогреется до +22...+23 градуса.
Заметьте Лютые морозы или потепление: какой будет зима в Украине
Тем временем прохладнее всего будет на Западе и Севере Украины. Там средняя дневная температура составит +13…+15 градусов. Дождь будет во многих областях Украины.
Солнечная погода посетит следующие города:
- Луцк;
- Ровно;
- Запорожье;
- Херсон;
- Донецк;
- Луганск.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что в Украину фактически вернется лето. По словам синоптика, температура воздуха прогреется до +26 градусов на Юге.
Лето, почти лето, придет завтра в Украину. Атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины – то есть, дождь-прояснение-дождь-прояснение,
– говорится в сообщении.
Какая будет погода в городах Украины 27 сентября
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +13...+15
Сумы – +12...+14
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 27 сентября. / Карта Укргидрометцентра.