Теплее всего будет на Юге и в Крыму. Там температура воздуха прогреется до +22...+23 градуса.

Заметьте Лютые морозы или потепление: какой будет зима в Украине

Тем временем прохладнее всего будет на Западе и Севере Украины. Там средняя дневная температура составит +13…+15 градусов. Дождь будет во многих областях Украины.

Солнечная погода посетит следующие города:

Луцк;

Ровно;

Запорожье;

Херсон;

Донецк;

Луганск.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что в Украину фактически вернется лето. По словам синоптика, температура воздуха прогреется до +26 градусов на Юге.

Лето, почти лето, придет завтра в Украину. Атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины – то есть, дождь-прояснение-дождь-прояснение,

– говорится в сообщении.

Какая будет погода в городах Украины 27 сентября

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +13...+15

Сумы – +12...+14

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 27 сентября. / Карта Укргидрометцентра.