Найтепліше буде на Півдні та у Криму. Там температура повітря прогріється до +22...+23 градусів.
Зауважте Люті морози чи потепління: якою буде зима в Україні
Тим часом прохолодніше буде на Заході та Півночі України. Там середня денна температура становитиме +13...+15 градусів. Дощитиме у багатьох областях України.
Сонячна погода завітає до таких міст:
- Луцька;
- Рівного;
- Запоріжжя;
- Херсона;
- Донецька;
- Луганська.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що в Україну фактично повернеться літо. За словами синоптикині, температура повітря прогріється до +26 градусів на Півдні.
Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. Атмосферні фронти зумовлять завтра періодичні дощі в більшості областей України – тобто, дощ-прояснення-дощ-прояснення,
– мовиться у повідомленні.
Якою буде погода у містах України 27 вересня
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +17...+19
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +13...+15
Суми – +12...+14
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +18...+20
Харків – +17...+19
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру