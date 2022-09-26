Найтепліше буде на Півдні та у Криму. Там температура повітря прогріється до +22...+23 градусів.

Зауважте Люті морози чи потепління: якою буде зима в Україні

Тим часом прохолодніше буде на Заході та Півночі України. Там середня денна температура становитиме +13...+15 градусів. Дощитиме у багатьох областях України.

Сонячна погода завітає до таких міст:

Луцька;

Рівного;

Запоріжжя;

Херсона;

Донецька;

Луганська.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що в Україну фактично повернеться літо. За словами синоптикині, температура повітря прогріється до +26 градусів на Півдні.

Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. Атмосферні фронти зумовлять завтра періодичні дощі в більшості областей України – тобто, дощ-прояснення-дощ-прояснення,

– мовиться у повідомленні.

Якою буде погода у містах України 27 вересня

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +17...+19

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +13...+15

Суми – +12...+14

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +18...+20

Харків – +17...+19

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру