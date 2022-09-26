В Україні обіцяють теплішу зиму

Останніми роками зими в Україні стають все теплішими. То ж і цей сезон не стане винятком.

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Синоптики обіцяють, що середня температура зимою 2022 – 2023 років буде на 1 – 2 градуси вищою за норму. Ймовірність тривалих холодних періодів – мінімальна. Однак короткочасні суттєві похолодання таки можливі. Їхня тривалість не перевищуватиме 1 – 5 днів.

Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками,

– запевнили в Укргідрометцентрі.

Синоптики додали, що загалом в Україні значно скоротилася кількість морозних днів. Водночас кожної зими фіксують рекордно високу температуру повітря.

Перший сніг в Україні

Перший сніг у цьому сезоні випав 18 вересня на карпатській вершині Піп Іван Чорногірський. При цьому температура повітря на горі становила -1 градус.

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Невдовзі зимова погода завітає і на Південь України. Перший сніг там обіцяють у другій половині жовтня, перед тим температура повітря різко впаде. Водночас суттєве похолодання прийде вже на початку листопада.

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