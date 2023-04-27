Также в последний будний день недели станет меньше и гроз. Синоптики их прогнозируют на Востоке Украины, а также в некоторых областях на Юге и в Крыму.

Достойно внимания Среди весны в Украине неожиданно ударят морозы

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха за окном, то на Западе Украины в пятницу будет холоднее всего. Там сутки начнутся с -3. Так что синоптики предупреждают, что ночью 28 апреля ожидаются заморозки, которым присвоили II уровень опасности, оранжевый. Днем же столбики термометров будут колебаться в пределах от +11 до +15.

Стоит заметить, что хоть на календаре уже последние дни месяца, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3-й уровень.

Что касается Севера Украины, там ожидается переменная облачность в течение дня и местами дожди. Синоптики заметили, что за окном температура будет колебаться от +12 до +14.

На Юге Украины будет несколько теплее – от +14 до +16. Отметим также, что ночью 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки, которым присвоили I уровень опасности, желтый.

На Востоке Украины же в пятницу будет теплее всего. Ночь встретит теплыми +11, а днем температура воздуха прогреется от +14 до +20.

Погода 27 апреля в крупнейших городах Украины

Киев – +12...+14

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20



Прогноз погоды 28 апреля / Карта Укргидрометцентра