По прогнозу Укргидрометцентра, уже на этой неделе в части регионов снова ожидается мороз. К счастью, обойдется без свирепого холода.

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В каких областях на этой неделе будет мороз

Синоптики прогнозируют, что уже ночью в четверг, 28 апреля, температура воздуха на Западе опустится до -3 градусов, между тем в Карпатах до -5.

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Прогноз погоды на 28 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

К счастью, днем воздух в основном прогреется до +12...+14 градусов. Также, по всей вероятности, в западных областях будет без осадков. Впрочем, в ночь на пятницу снова ожидаются заморозки.

Уже 30 апреля температура воздуха вырастет до +4...+6 градусов. Так что ни сильные морозы, ни заморозки уже не будут надоедать.

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Прогноз погоды на 30 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра