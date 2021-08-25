В сентябре летней жары в Украине будет уже меньше. На смену ей придет теплая осень.

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Прогноз погоды для Центра и Севера Украины

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал журналистам 24 канала, что в сентябре жителей центральных областей ждет лишь 6 дождливых дней – в начале месяца и в конце. В общем выпадет около 45 – 50 миллиметров осадков.

До 14 сентября среднесуточная температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+20 градусов. 13 сентября днем ​​будет даже немного жарко – столбики термометров поднимутся до +26...+27 градусов.

Во второй половине месяца придет похолодание – температура постепенно будет адать. 25 сентября она опустится до +7 градусов.

Прогноз погоды для Юга

На севере традиционно будет теплее. В начале сентября летняя жара еще не будет отступать – воздух прогреется до +31...+33 градусов. До 20 сентября среднесуточная температура, по словам Горбаня, будет на уровне +26...+28 градусов. Жара спадет лишь в конце месяца. Однако в регионе все еще будет тепло – +22 градуса среднесуточной температуры. Поэтому украинцы могут смело планировать отпуск в сентябре.

Осадков будет немного – 20 – 26 миллиметров за месяц.

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Какой будет погода на Западе

По данным синоптического ресурса Gismeteo, в сентябре жителям западных областей часто придется носить с собой зонтики. Дождливых и грозовых дней будет достаточно. Месяц начнется холодной погодой – +15 градусов. Однако впоследствии столбики термометров поднимутся до +19. В конце сентября уже не будет идти дождь, а воздух будет еще теплее.

Для жителей Закарпатья первый месяц осени станет теплее, чем для остальных западных регионов.

Погода на Востоке

В восточных областях новый месяц начнется с осадков, однако после 5 сентября дожди должны прекратиться. Во второй половине месяца во всех областях, кроме Луганской и Донецкой прогнозируют грозы.

Температура воздуха будет теплой и комфортной. Почти весь месяц она будет колебаться в пределах +20...+22 градусов.