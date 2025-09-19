Война будущего: в ЦПД сказали, что изменится на фронте в 2026 году
- В 2026 году война будет определяться беспилотными летательными аппаратами, которые будут расчищать дорогу для штурмовых групп.
- США планируют испытывать дроны на искусственном интеллекте, а технология Nemyx позволяет объединять дроны в единую скоординированную систему.
Уже в 2026 году ситуация на фронте кардинально изменится – начнется война будущего. Привычные методы и средства для ведения боевых действий отойдут на второй план, а на их место придут новые.
В эфире 24 Канала руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО рассказал, какой будет война в 2026 году и какие сферы претерпят наибольшие изменения.
Какой будет война в 2026 году?
Как отметил Коваленко, война в 2026 году будет определяться в небе именно с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые будут расчищать дорогу для штурмовых групп.
Классическая пехота, классические пехотные набеги, которые были раньше, даже в 2022 году, большое количество пехоты, движущейся на бронетехнике, – об этом можно забыть,
– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.
По его словам, дроны будут расчищать движение для пехоты. В то же время пехота будет передвигаться пешком или на скоростных средствах транспорта. Также активнее будут использоваться наземные дроны против глубоких укрытий, которые вырывает для себя пехота, чтобы прятаться от дронов с воздуха.
Классическая бронетехника отойдет на второй, а то и на третий план в войне. Соответственно, очень много средств, которые поставляются, заменят более технологичные,
– добавил Коваленко.
Эксперт отметил, что США будут испытывать дроны на искусственном интеллекте и передавать их для того, чтобы испытать на поле боя.
Следующий элемент – это перехватчики на искусственном интеллекте. К сожалению, атака всегда идет перед защитой. Сначала наступательные дроны на ИИ, после этого защитные дроны на ИИ.
Какие инновации появляются на фронте?
- Радикально изменить современное поле боя могут рои дронов с искусственным интеллектом. Известно, что технология Nemyx позволяет объединять отдельные дроны в единую скоординированную систему, совместимую с любым беспилотником через простое обновление.
- Украина повысила эффективность систем радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому российские ракеты "Кинжал" начали чаще промахиваться по своим целям.
- Немецкая компания Rheinmetall, вероятно, будет поставлять в Украину проверенный в боях новый дрон FV-014. Он имеет дальность полета 100 километров, время в воздухе 60 минут, взлетный вес 14 килограммов и необычный фюзеляж.