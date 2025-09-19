Уже у 2026 році ситуація на фронті кардинально зміниться – розпочнеться війна майбутнього. Звичні методи та засоби для ведення бойових дій відійдуть на другий план, а на їхнє місце прийдуть нові.

В етері 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації РНБО розповів, якою буде війна у 2026 році та які сфери зазнають найбільших змін.

Якою буде війна у 2026 році?

Як зазначив Коваленко, війна майбутнього, яка буде у 2026 році, визначатиметься в небі саме в безпілотних літальних апаратах, які розчищатимуть дорогу для штурмових груп.

Класична піхота, класичні піхотні набіги, які були раніше, навіть у 2022 році, велика кількість піхоти, яка рухається на бронетехніці – про це можна забути,

– мовив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, дрони розчищатимуть рух для піхоти. Водночас піхота пересуватиметься пішки або на швидкісних засобах транспорту. Також активніше використовуватимуться наземні дрони проти глибоких укриттів, які вириває для себе піхота, щоб ховатися від дронів з повітря.

Класична бронетехніка відійде на другий, а то й на третій план у війні. Відповідно дуже багато засобів, які постачаються, замінять більш технологічні,

– додав Коваленко.

Він зауважив, що США будуть випробовувати дрони на штучному інтелекті, передавати їх для того, щоб випробувати на полі бою.

Наступний елемент – це перехоплювачі на штучному інтелекті. На жаль, атака завжди йде перед захистом. Спочатку наступальні дрони на ШІ, після цього захисні дрони на ШІ.

Які інновації з'являються на фронті?