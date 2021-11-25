Но, точно так же как и в 2014-м для реализации подобного вторжения, стране-оккупанту нужны соответствующие "благоприятные" события, а не только наличие военного потенциала.

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Среди таковых "благоприятных событий" практически полный комплекс дестабилизирующих страну явлений. В частности, дестабилизация политической системы, социально-общественной, экономической, энергетической и так далее. И именно эти явления мы сейчас можем наблюдать.

Казалось, какое дивное совпадение, но именно тогда, когда отмечается рост концентрации российских войск на границе с Украиной, а информация о вторжении принимает все более осязаемый вид, в центре Киева в очередной раз проходит шабаш антивакцинаторов.

В своих материалах и интервью я регулярно упоминал, что анитвакцинаторы стали одним из элементов дестабилизации социально-общественной обстановки в стране. И сейчас, когда об угрозе вторжения говорится со всех экранов, у Верховной Рады в очередной раз светятся однотипные плакаты "Скажи нет COVID-фашизму!", "Скажи нет COVID-геноциду!", "Скажи нет обязательной вакцинации!", "Скажи нет опытам над детьми!", "Скажи нет цифровому гетто!"…

Ещё раз: всё это происходит не только на фоне сотен умирающих в сутки от коронавируса и тысячах новых диагностированных заболеваний. Всё это происходит и при непосредственной угрозе со стороны России у наших границ.

И что же это, если не чёткое соответствие классической концепции подготовки оккупации – дестабилизация социально-общественной обстановки, накануне вторжения?

Я всегда выступал за ужесточение ответственности в отношении лиц, которые организуют и принимают участие в антивакцинаторских акциях. Каждый из этих людей несёт прямую ответственность за каждую смерть от коронавируса. Но помимо негативной роли в рамках борьбы с пандемией, эти люди играют важную роль и в гибридном проекте страны оккупанта.

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Как известно, лидеры движения анитвакцинаторов, которые были задержаны, финансировались и курировались из России. Очевидно, что этот проект был создан не только для того, чтобы значительно затормозить процесс вакцинации в Украине, которая не допустила к себе российский "Спутник-V".

У этого проекта куда более долгоиграющие и угрожающие стабильности страны цели. И активизация этого движения именно сейчас, именно в этот нестабильный и опасный для всей страны момент, говорит о многом.