Об этом свидетельствуют свежие данные опроса Центра Разумкова. Согласно им, тезис о вакцинации поддерживают только 31,1% респондентов.

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Другие же участники опроса считают наиболее действенным способом в борьбе с COVID-19:

широкую мобилизацию медицинских учреждений и лечение больных коронавирусом – 18,4%,

изоляция носителей инфекции – 17,2%,

введение превентивных мер по группам риска 8,2%,

введение полного карантина 5,9%.

В то же время 42,4% опрошенных считают, что украинские власти не способны противодействовать угрозам пандемии, 31,7% считают, что возможности власти противодействовать пандемии COVID-19 ограничены и только 14,7% респондентов ответили, что украинские власти имеют возможность противодействовать пандемии COVID-19 в полной мере.



Как украинцы советуют бороться с COVID-19 / Фото Центра Разумкова

Добавим, что по результатам опроса ЮНИСЕФ, 54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях. Больше всего мотивирует людей вакцинироваться то, что:

это может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее,

они не заразят других людей.

Почему украинцы отказываются от вакцинации

недоверие к вакцинам;

мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19;

не хотят переживать побочные реакции после прививки.

Почти 25% опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, хотя абсолютные противопоказания смогли назвать менее 1% людей.