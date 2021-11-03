Об этом свидетельствуют свежие данные опроса Центра Разумкова. Согласно им, тезис о вакцинации поддерживают только 31,1% респондентов.
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Другие же участники опроса считают наиболее действенным способом в борьбе с COVID-19:
- широкую мобилизацию медицинских учреждений и лечение больных коронавирусом – 18,4%,
- изоляция носителей инфекции – 17,2%,
- введение превентивных мер по группам риска 8,2%,
- введение полного карантина 5,9%.
В то же время 42,4% опрошенных считают, что украинские власти не способны противодействовать угрозам пандемии, 31,7% считают, что возможности власти противодействовать пандемии COVID-19 ограничены и только 14,7% респондентов ответили, что украинские власти имеют возможность противодействовать пандемии COVID-19 в полной мере.
Как украинцы советуют бороться с COVID-19 / Фото Центра Разумкова
Добавим, что по результатам опроса ЮНИСЕФ, 54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях. Больше всего мотивирует людей вакцинироваться то, что:
- это может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее,
- они не заразят других людей.
Почему украинцы отказываются от вакцинации
- недоверие к вакцинам;
- мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19;
- не хотят переживать побочные реакции после прививки.
Почти 25% опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, хотя абсолютные противопоказания смогли назвать менее 1% людей.
Что известно об опросе Центра Разумкова?
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.