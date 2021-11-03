Про це свідчать свіжі дані опитування Центру Разумкова. Згідно з ними, тезу про вакцинацію підтримують лише 31,1% респондентів.

Важливо У Львові почали вакцинувати дітей проти COVID-19: що необхідно знати батькам

Так, інші учасники опитування вважають найбільш дієвим способом у боротьбі з COVID-19:

  • широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих на коронавірус – 18,4%,
  • ізоляція носіїв інфекції – 17,2%,
  • запровадження превентивних заходів щодо груп ризику 8,2%,
  • запровадження тотального карантину 5,9%.

Водночас 42,4% опитаних вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими і лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.

Як українці радять боротися з COVID-19
Як українці радять боротися з COVID-19 / Фото Центру Разумкова

Додамо, що за результатами опитування ЮНІСЕФ, 54,6% опитаних українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов. Найбільше мотивує людей вакцинуватись те, що:

  • це може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї,
  • вони не заразять інших людей.

Чому українці відмовляються від вакцинації

  • недовіра до вакцин;
  • думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;
  • не хочуть переживати побічні реакції після щеплення.

Майже 25% опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти COVID-19, хоча абсолютні протипоказання змогли назвати менш як 1% людей.

Що відомо про опитування Центру Разумкова?

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.