Про це свідчать свіжі дані опитування Центру Разумкова. Згідно з ними, тезу про вакцинацію підтримують лише 31,1% респондентів.

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Так, інші учасники опитування вважають найбільш дієвим способом у боротьбі з COVID-19:

широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих на коронавірус – 18,4%,

ізоляція носіїв інфекції – 17,2%,

запровадження превентивних заходів щодо груп ризику 8,2%,

запровадження тотального карантину 5,9%.

Водночас 42,4% опитаних вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими і лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.



Як українці радять боротися з COVID-19 / Фото Центру Разумкова

Додамо, що за результатами опитування ЮНІСЕФ, 54,6% опитаних українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов. Найбільше мотивує людей вакцинуватись те, що:

це може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї,

вони не заразять інших людей.

Чому українці відмовляються від вакцинації

недовіра до вакцин;

думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;

не хочуть переживати побічні реакції після щеплення.

Майже 25% опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти COVID-19, хоча абсолютні протипоказання змогли назвати менш як 1% людей.