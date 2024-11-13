Есть много разных вариантов, на каких условиях Трамп может завершить войну в Украине. Однако украинцам не надо бояться, что с его приходом Россия захватит Украину, сказал 24 Каналу руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур.

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Как Трамп будет замораживать боевые действия

Дональд Трамп – лидер, который играет свою игру, но это не значит, что игра с ними согласится. По мнению руководителя Управления криминальной разведки, в течение своей каденции Трамп не сможет сломать политику США, которая была в течение десятилетий, и сделать что-то такое, что нанесет огромный ущерб.

Я не думаю, что он многое изменит. Своими непродуманными решениями, кроме вреда себе, он ничего не нанесет,

– убежден Кур.

По его словам, Украину ждет затягивание конфликта и, возможно, умиротворения со стороны Запада, который будет пытаться посадить нас за стол переговоров, начнется так называемое разграничение сил.

Судя по всему горячая фаза может быть остановлена. Владимира Зеленского будут пытаться посадить за стол переговоров, но украинцы другие, президент другой. Я уверен, что сегодня украинские военные не позволят ни одному лидеру государства так просто сдать наши позиции,

– сказал руководитель Управления криминальной разведки.

К слову, политолог Олег Лесной считает, что "мирный план" Трампа не устроит ни Украину, ни Владимира Путина.