Однако не надо драматизировать ситуацию, сказал 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. Он отметил, что почему-то украинцы и иностранная пресса сосредотачивают внимание только на негативном контексте для Украины.

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Каким может быть план Трампа

Дональд Трамп также имеет свой вариант завершения войны России против Украины. По мнению политолога, вероятнее всего, этот план не устроит ни Украину, ни Владимира Путина.

"Методика Win-win или "двойной победы", которую любит Трамп во время переговоров в бизнесе, чтобы все вышли из-за стола переговоров немного недовольны, но получили хотя бы минимум", – сказал Лесной.

Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что Трамп может пойти на интересные решения, которые будут выгодны Украине.

По его слова, так называемые "черные сценарии" в отношении Украины, которые сейчас доминируют в иностранной прессе, это как один из элементов давления на Украину и изучения мнения в Соединенных Штатах Америки.

Я считаю, что все эти варианты "мирных планов" – это не планы Трампа, а планы для Трампа. Таким образом различные группы влияния демонстрируют новоизбранному президенту США свое видение,

– отметил политолог.

Он добавил, что у каждой монеты есть две стороны. Например, политики, которые будут отстаивать, например, первенство темы Китая или условного Ирана, это не контрагенты нашим интересам. Если Соединенные Штаты возьмутся за Китай, или Иран, то это тоже неплохо.

Нынешняя ситуация в мире не разделена на кластеры. Если давить на Китай или Иран, то это влияет на то, что происходит в нашей войне. А давление на Россию влияет на Иран и Китай,

– подытожил Лесной.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее. Переговоры возможны еще до его инаугурации.