Так, Украина могла бы стать союзником США. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что предложение принесет пользу не только Украине и новому президенту Дональду Трампу, но и утрет нос Владимиру Путину.

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Украина от США могла бы получить интересную гарантию безопасности

Гарантии безопасности для Украины могут заключаться не только в том, что наша страна получит в военно-техническом плане. Эти моменты уже достаточно давно обсуждаются на "Рамштайн".

В конце концов, наше государство уже имеет динамику наращивания собственных военных возможностей. В Украине открываются новые производства, заводы и даже центры обслуживания западного оружия, техники. Важно, чтобы эти все процессы не останавливались.

Отталкиваясь от вероятного будущего требования к Украине, отказаться на 20 лет от членства в НАТО, Украине надо мгновенно предлагать контраргумент, то есть альтернативное решение.

Если это действительно будет инициативой США и их будущего президента, взамен мы будем настойчиво просить в тот же день на 20 лет объявить нас основным союзником США вне НАТО,

– пояснил эксперт по международной безопасности.

По его словам, такое предложение даст Трампу много бонусов, для примера, вопрос вступления Украины в НАТО снимется официально для России, которая уже не сможет ни за что "цепляться".

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок высказал мнение о том, что нерешительность НАТО взять Украину в Альянс может подтолкнуть Европу в другое направление развития по укреплению обороноспособности. По его словам, если ЕС будет выделять больше средств на изготовление оружия, то это будет лучшей гарантией для Украины, чем возможность когда-то стать членом НАТО.

Более того, такой статус будет означать укрепление обороноспособности и увеличение боеспособности Вооруженных Сил Украины благодаря военной помощи от Соединенных Штатов. Администрации Трампа же не нужно будет искать механизмы, как продолжать оказывать эту помощь нашей стране.

Мы получим стабильную правовую и политическую рамку того, как будет поступать помощь из США, и определенный геополитический статус. Конечно, что это не заменит статус члена Украины в НАТО,

– подытожил Жовтенко.

К слову, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени, альтернативы этому нет. По его словам, убедить те страны, которые против этого, вполне реально.

В то же время президент ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что для вступления Украины в Альянс нужно закончить войну и восстановить суверенитет над своими территориями.