Так, Україна могла б стати союзником США. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що пропозиція принесе користь не лише Україні та новому президенту Дональду Трампу, а й втре ніс Владіміру Путіну.

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Україна від США могла б отримати цікаву гарантію безпеки

Гарантії безпеки для України можуть полягати не лише у тому, що наша країна отримає у військово-технічному плані. Ці моменти вже досить давно обговорюються на "Рамштайні".

Зрештою, наша держава вже має динаміку нарощення власних військових спроможностей. В Україні відкриваються нові виробництва, заводи та навіть центри обслуговування західної зброї, техніки. Важливо, аби ці всі процеси не зупинялися.

Відштовхуючись від ймовірної майбутньої вимоги до України відмовитись на 20 років від членства в НАТО, Україні треба миттєво пропонувати контраргумент, тобто альтернативне рішення.

Якщо це справді буде ініціативою США та їх майбутнього президента, взамін ми будемо наполегливо просити в той же день на 20 років оголосити нас основним союзником США поза НАТО,

– пояснив експерт з міжнародної безпеки.

За його словами, така пропозиція дасть Трампу багато бонусів, для прикладу, питання вступу України в НАТО зніметься офіційно для Росії, яка вже не зможе ні за що "чіплятись".

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку про те, що нерішучість НАТО взяти Україну в Альянс може підштовхнути Європу в інший напрямок розвитку з укріплення обороноздатності. За його словами, якщо ЄС буде виділяти більше коштів на виготовлення зброї, то це буде кращою гарантією для України, ніж можливість колись стати членом НАТО.

Ба більше, такий статус означатиме зміцнення обороноздатності та збільшення боєздатності Збройних сил України завдяки військовій допомозі від Сполучених Штатів. Адміністрації Трампа ж не потрібно буде шукати механізми, як продовжувати надавати цю допомогу нашій країні.

Ми отримаємо стабільну правову та політичну рамку того, як буде надходити допомога з США, та певний геополітичний статус. Звісно, що це не замінить статус члена України в НАТО,

– підсумував Жовтенко.

До слова, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що членство України в НАТО є лише питанням часу, альтернативи цьому немає. За його словами, переконати ті країни, які проти цього є цілком реально.

Водночас президент ПА НАТО Джеррі Конноллі зазначив, що для вступу України в Альянс потрібно закінчити війну та відновити суверенітет над своїми територіями.