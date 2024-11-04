Інших варіантів немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Андрія Єрмака ТСН.
Дивіться також Шольц чітко висловився щодо вступу України в НАТО, але є цікава деталь
"У нас немає альтернативи, тому що ми будемо в НАТО"
Єрмак розповів, що напередодні, коли Україна мала отримати кандидатський статус, він був у Брюсселі. Хтось із делегації сказав, що "дуже важка ситуація, дуже".
"Не буде кандидатства, ну, по-перше, ви поїдете додому. Думайте про те, що треба зробити. Можливе і неможливе", – відповів тоді Єрмак.
Він також каже, що Україна немає альтернативи вступу в НАТО.
У нас немає альтернативи, тому що ми будемо в НАТО. Питання коли. Чому ми вважаємо так: тому що ніхто більше ніж українці не хоче, щоб ця війна зупинилася справедливим миром,
– заявив керівник ОП.
На його думку, переконати тих, хто залишився проти вступу України в НАТО, абсолютно реально.