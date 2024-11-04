Других вариантов нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Ермака ТСН.

Смотрите также Шольц четко высказался относительно вступления Украины в НАТО, но есть интересная деталь

"У нас нет альтернативы, потому что мы будем в НАТО"

Ермак рассказал, что накануне, когда Украина должна была получить кандидатский статус, он был в Брюсселе. Кто-то из делегации сказал, что "очень тяжелая ситуация, очень".

"Не будет кандидатства, ну, во-первых, вы поедете домой. Думайте о том, что надо сделать. Возможное и невозможное", – ответил тогда Ермак.

Он также говорит, что у Украины нет альтернативы вступлению в НАТО.

У нас нет альтернативы, потому что мы будем в НАТО. Вопрос когда. Почему мы считаем так: потому что никто больше чем украинцы не хочет, чтобы эта война остановилась справедливым миром,

– заявил руководитель ОП.

По его мнению, убедить тех, кто остался против вступления Украины в НАТО, абсолютно реально.