По данным немецкой газеты, после встречи в Берлине Джозефа Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Кира Стармера, позиция президента США существенно смягчилась, Париж и Лондон тоже "за", но канцлер Германии категорически против вступления Украины в Альянс. Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что может изменить позицию Шольца.

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Почему Украине важно приглашение в НАТО

Олаф Шольц четко формулировал свое мнение. Он против вступления Украины в НАТО, но не сказал, что против приглашения. Кстати, президент Владимир Зеленский недавно отметил это во время одного из своих выступлений.

Важно! Первый пункт в Плане победы заключается в приглашении Украины в НАТО, а не в немедленном членстве.

Сейчас речь идет только о приглашении в НАТО, ведь вступление, вероятно, не имеет политического консенсуса – никто в Альянсе не выпишет себе билет на войну с Россией, отметил Саакян. Однако для Украины крайне важно даже само приглашение. Оно несет два ключевых месседжа:

это означало бы, что вступление Украины в НАТО даже не будет обсуждаться с Россией. Страна-агрессор не имеет никакого права вето ни де-факто, ни де-юре на ограничение суверенитета Украины;

территориальная целостность. Приглашение страны в НАТО происходит в международно признанных границах. Соответственно это снимает возможность торгов по территориям в юридическом плане.

Вся надежда на США

По мнению политолога, Олаф Шольц изменит позицию относительно Украины в НАТО только после одобрительного решения США. Поэтому сейчас Украине важно получить приглашение в НАТО от Соединенных Штатов, чтобы вывести из тени всех тех, кто также выступает против вступления нашей страны в Альянс, но прячется за решением Белого дома.

В случае, если США скажут: "Да", то тогда появится Германия, Испания, Бельгия и другие страны, которые сейчас отсиживаются и не говорят свою позицию.

Я уверен, что часть из них сразу согласится. Вторая часть – это страны, которые попытаются поторговаться. Они выставят свою цену за то, чтобы Украина получила от них согласие на приглашение в НАТО. Возможно, останется 2 – 3 страны, которые будут категорически против, и здесь уже вопрос к самому НАТО, чтобы найти инструменты для преодоления нрава этих стран,

– сказал Саакян.

Страны, которые выступают "за" приглашение Украины в НАТО, точно имеют свои аргументы и возможности для диалога со странами, которые против, но путь к этому открывают исключительно Соединенные Штаты.