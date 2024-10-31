Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що альтернатив створення військового блоку не так багато. Він додав, якщо говорити про замороження війни, то визначальним фактором для України є гарантії безпеки.

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Безпека для власних кордонів

Керівництво України часто наголошує на необхідності створення гарантій безпеки від партнерів для нашої держави. Адже будь-які домовленості із Росією, як показує досвід, можуть бути порушені.

Путін також говорить, що йому необхідні гарантії безпеки. Він начебто боїться, якщо припинить війну в Україні, то НАТО нападе на Росію. Це його хвороблива уява,

– сказав Валерій Клочок.

Він підкреслив, що така теза, на жаль, працює, адже диктатор спекулює цим питанням.

Проте найважливішим питанням є безпека України. Один із факторів цього, на думку Клочка, може стати Альянс, однак серед членів НАТО немає одностайної думки щодо вступу нашої держави у це об'єднання.

"А отримання просто запрошення в НАТО нічого не дасть, адже важливо стати повноцінним членом, бо тільки тоді запрацює 5 стаття", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він зазначив що НАТО на практиці поки не показує, що дійсно може реалізувати положення цього пункту.

Зверніть увагу! Стаття 5 договору НАТО визначає, що збройний напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх учасників. Країни-члени мають допомогти постраждалій стороні. Допомога може включати військові чи інші дії й надається на розсуд кожної країни. Цей принцип колективної оборони є основою НАТО, створеного для захисту від потенційних загроз.

Чи вдала ідея вступу України в НАТО

Валерій Клочок вважає, що є доволі дискусійним чи вступить в дію 5 стаття НАТО, якщо Україна стане членом Альянсу.

У Європейському Союзі з'явився штаб, який займається створенням військових сил ЄС. За словами Клочка, Європа все більше задумується над тим, чи вона може бути автономною у питанні безпеки.

Нерішучість НАТО може допомогти Україні переналаштувати Європу в інший напрямок розвитку з укріплення обороноздатності,

– наголосив він.

У ЄС починають розуміти важливість збільшення оборонних та виробничих потужностей зброї.

"Якщо Європейський Союз займе таку позицію і виділятиме більше грошей на виготовлення зброї, то це буде кращою гарантією (для України – 24 Канал), ніж можливість колись стати членом НАТО, адже про це зараз ніхто не говорить", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".