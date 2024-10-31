Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что альтернатив создания военного блока не так много. Он добавил, если говорить о замораживании войны, то определяющим фактором для Украины являются гарантии безопасности.

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Безопасность для собственных границ

Руководство Украины часто подчеркивает необходимость создания гарантий безопасности от партнеров для нашего государства. Ведь любые договоренности с Россией, как показывает опыт, могут быть нарушены.

Путин также говорит, что ему необходимы гарантии безопасности. Он якобы боится, если прекратит войну в Украине, то НАТО нападет на Россию. Это его болезненное воображение,

– сказал Валерий Клочок.

Он подчеркнул, что такой тезис, к сожалению, работает, ведь диктатор спекулирует этим вопросом.

Однако важнейшим вопросом является безопасность Украины. Один из факторов этого, по мнению Клочко, может стать Альянс, однако среди членов НАТО нет единодушного мнения относительно вступления нашего государства в это объединение.

"А получение просто приглашения в НАТО ничего не даст, ведь важно стать полноценным членом, потому что только тогда заработает 5 статья", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Он отметил, что НАТО на практике пока не показывает, что действительно может реализовать положения этого пункта.

Обратите внимание! Статья 5 договора НАТО определяет, что вооруженное нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на всех участников. Страны-члены должны помочь пострадавшей стороне. Помощь может включать военные или другие действия и предоставляется по усмотрению каждой страны. Этот принцип коллективной обороны является основой НАТО, созданного для защиты от потенциальных угроз.

Удачна ли идея вступления Украины в НАТО

Валерий Клочок считает, что довольно дискуссионным вступит ли в действие 5 статья НАТО, если Украина станет членом Альянса.

В Европейском Союзе появился штаб, который занимается созданием военных сил ЕС. По словам Клочко, Европа все больше задумывается над тем, может ли она быть автономной в вопросе безопасности.

Нерешительность НАТО может помочь Украине перенастроить Европу в другое направление развития по укреплению обороноспособности,

– подчеркнул он.

В ЕС начинают понимать важность увеличения оборонных и производственных мощностей оружия.

"Если Европейский Союз займет такую позицию и будет выделять больше денег на изготовление оружия, то это будет лучшей гарантией (для Украины – 24 Канал), чем возможность когда-то стать членом НАТО, ведь об этом сейчас никто не говорит", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".