Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что это был ключевой тезис в риторике Трампа. Его можно рассматривать не только в контексте российско-украинской войны, а как главную идею внешней политики нового президента.

Смотрите также "Начались определяющие месяцы в войне": чего ждать Украине дальше

Чего хочет добиться Трамп

Новоизбранный президент США пытается реализовать идею того, чтобы везде начались переговоры. Речь идет обо всех войнах в мире. Об этом заявил сам Трамп в своей речи сразу после победы на выборах.

Интересно, что он не акцентировал на том, что это должен быть справедливый мир, выигрыш для тех, кто пострадал от агрессии, что агрессора надо наказать. Трамп просто хочет остановить войны, поставить в этом вопросе точку и работать дальше,

– отметил Александр Краев.

Ему нужно показать своим избирателям результат – на фронтах остановились боевые действия, а стороны вышли на линию разграничения. В его глазах это якобы будет выполнением озвученных обещаний. Поэтому Дональд Трамп поддерживает проведение переговоров на любых условиях. Такую же тактику он использует и в отношении Израиля.

Я не думаю, что для Трампа будет важно мирное соглашение как таковое. Для него важно само начало переговоров, которое невозможно без прекращения огня. А раньше мы говорили, что он хочет показать американцам, что все перестали стрелять,

– подчеркнул Александр Краев.

Это не будет означать, что Украина признала оккупированные территории российскими, или Россия вышла из Крыма. Это будет означать, что начался длительный процесс переговоров, но на определенный период действует режим прекращения огня. Такой вариант очень напоминает формат Минских переговоров, но без всякого контроля со стороны Европы или США.