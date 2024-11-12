Сейчас Байден пытается максимально быстро использовать 6 миллиардов долларов, которые ранее предусматривались для Украины. Как рассказал 24 Каналу эксперт по международной безопасности Фонда “Демократические инициативы” Тарас Жовтенко, эту помощь хотят предоставить в ближайшее время.

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Чего ждать Украине

По предварительным данным, эти средства должны были поступить до марта – апреля 2025 года. Теперь, учитывая смену власти в США, желательно, чтобы Украина получила помощь еще до дня инаугурации Трампа, которая запланирована на конец января 2025-го.

Итак, сообщения СМИ могут быть привязаны именно к передаче власти. Это является определяющим моментом в определенном контексте. Ведь существуют опасения, что для администрации нового президента приоритетом будет не помощь Украине, а договоренности с Киевом об уступках в войне.

Основным приоритетом лично Дональда Трампа является узнать на какие уступки может пойти Украина. А уже после этого будет идти военная помощь. Сейчас ключевой акцент, который важен для нашего государства, – это получение 6 миллиардов долларов, а также оружие, которое нам до сих пор предоставляет действующая администрация Байдена.

Если смотреть на ситуацию с такой точки зрения, то ближайшие месяцы будут определяющими для ситуации на фронте, поскольку это основной момент, когда Украина может рассчитывать на стабильную военно-техническую поддержку со стороны США. Далее начнется перестановка приоритетов,

– отметил Тарас Жовтенко.

Тогда Украине, вероятно, придется договариваться о формате политических компромиссов. Трампу будет нужно наше понимание в этом контексте. После этого будут рассматривать вопрос продолжения военной помощи, ее формат и объемы.

Напомним, что Дональд Трамп и Джо Байден встретятся 13 ноября в Белом доме. Деталей о предстоящей встрече нет, но, вероятно, стороны обсудят будущий процесс передачи власти.