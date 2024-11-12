Зараз Байден намагається максимально швидко використати 6 мільярдів доларів, які раніше передбачалися для України. Як розповів 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки Фонду “Демократичні ініціативи” Тарас Жовтенко, цю допомогу хочуть надати найближчим часом.

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Чого чекати Україні

За попередніми даними, ці кошти мали надійти до березня – квітня 2025 року. Тепер, враховуючи зміну влади у США, бажано, щоб Україна отримала допомогу ще до дня інавгурації Трампа, яка запланована на кінець січня 2025-го.

Отже, повідомлення ЗМІ можуть бути прив'язані саме до передачі влади. Це є визначальним моментом у певному контексті. Адже існують побоювання, що для адміністрації нового президента пріоритетом буде не допомога Україні, а домовленості з Києвом про поступки у війні.

Основним пріоритетом особисто Дональда Трампа є дізнатися на які поступки може піти Україна. А вже після цього йтиме військова допомога. Зараз ключовий акцент, який важливий для нашої держави, – це отримання 6 мільярдів доларів, а також зброя, яку нам досі надає чинна адміністрація Байдена.

Якщо дивитися на ситуацію з такого погляду, то найближчі місяці будуть визначальними для ситуації на фронті, оскільки це основний момент, коли Україна може розраховувати на стабільну військово-технічну підтримку з боку США. Далі почнеться перестановка пріоритетів,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Тоді Україні, ймовірно, доведеться домовлятися про формат політичних компромісів. Трампу буде потрібне наше розуміння у цьому контексті. Відтак розглядатимуть питання продовження військової допомоги, її формат та обсяги.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Джо Байден зустрінуться 13 листопада у Білому домі. Деталей щодо майбутньої зустрічі немає, але, ймовірно, сторони обговорять майбутній процес передачі влади.