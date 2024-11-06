Політологи зі США прогнозували, що Байден буде намагатися запам'ятатися як сильний президент, тож в останню мить ухвалить якесь важливе безпекове рішення для України. Проте невідомо, що буде вирішено стосовно далекобійних ударів по Росії. Деталі щодо імовірної допомоги передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Байден хоче допомогти, але є проблеми

План, описаний двома чиновниками адміністрації на правах анонімності, є єдиним варіантом, який має Білий дім, щоб продовжувати надсилати обладнання в Україну для відбиття російського наступу. Але проблеми величезні. Зазвичай після оголошення пакета допомоги боєприпаси та обладнання потрапляють в Україну протягом кількох місяців, тому все, що буде надіслано в найближчі тижні, швидше за все, не надійде в повному обсязі, доки не потрапить в адміністрацію Трампа, і наступний головнокомандувач може припинити поставки ще до того, як вони прибудуть на місце,

– пишуть Politico.

Друга проблема – США можуть надсилати лише обладнання, яке вже є на їхніх полицях. Тож залишається питання, наскільки швидко можна буде виготовити нові артилерійські снаряди та зброю або замовити їх заміну.

Не відомо, чи піде Пентагон на те, щоб заради України сягнути в надра власних запасів. Такий крок вплине на власну готовність США відбивати атаки.

У самому Пентагоні журналістам сказали, що вони "на шляху продовження надання санкціонованої допомоги для підтримки України" і очікують "подальшої допомоги в найближчі тижні".