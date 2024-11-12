Переговоры могут начаться еще до инаугурации, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На что рассчитывает Трамп

По словам Стубба, Трамп стремится заключить мирное соглашение как можно скорее. Он отметил, что "существует окно возможностей для переговоров между выборами и инаугурацией".

Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее,

– сказал он.

На климатическом саммите COP29 в Баку Стубб очертил четыре основных условия, которые могут способствовать установлению мира в Украине.

Первым условием он определил решение вопроса территориальных споров, результат которого еще неизвестен. Вторым условием является обеспечение гарантий безопасности, третьим – достижение справедливости. Четвертый аспект касается восстановления Украины, которое Стубб считает "более легкой задачей" по сравнению с другими.

Напомним, Трамп может снять экологические ограничения на добычу нефти, что значительно опустит цену на нее. Это может стать большим ударом по российской экономике. В следующем году Россия планирует 75% доходов бюджета получить от продаж газа и нефти.