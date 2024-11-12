Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что от Трампа можно ожидать чего угодно. Но сначала он выберет путь примирения различных войн и конфликтов, которые так или иначе затрагивают интересы Соединенных Штатов. Сработает ли это – большой вопрос.

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Получит ли Украина помощь от Трампа

Как предположил Клочок, Трамп – политик с опытом, который уже был президентом США. Но параллельно он бизнесмен, который любит получить выгоду. Его первым шагом будет примирение. А дальше может быть интереснее.

Трамп попытается договориться с Россией, чтобы было примирение. То есть прекращение огня. Так же он будет договариваться с Северной Кореей, Ираном. Далее пойдут гарантии безопасности. Но это будет оружие за деньги. Трамп на этом будет зарабатывать. В душе он остается бизнесменом, который все измеряет деньгами,

– сказал Трамп.

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Вполне вероятно, что в перспективе Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Поэтому он попытается завершить ряд войн и конфликтов на планете. Кстати, в свое время он критически высказывался, что такую награду когда-то безосновательно получил его предшественник Барак Обама.

Сначала Трамп попробует мирный способ. Если Россия, КНДР или Иран не согласятся, то он сможет реализовать свои амбициозные планы силовым способом. Не стоит отвергать и попытки европейских чиновников тесно работать с Трампом. Там понимают угрозу, которую несет Россия. Для них вопросом жизни и смерти является выживание Украины,

– отметил Клочок.

Добавим, сейчас звучит много предположений относительно так называемого "мирного плана" Трампа. Западные СМИ писали, что он пока не утвержден. Его советники предлагают ряд идей, среди которых есть и замораживание войны на нынешней линии боевого соприкосновения.