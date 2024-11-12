Проте не треба драматизувати ситуацію, сказав 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Він зауважив, що чомусь українці й іноземна преса зосереджують увагу лише на негативному контексті для України.

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Яким може бути план Трампа

Дональд Трамп також має свій варіант завершення війни Росії проти України. На думку політолога, найімовірніше, цей план не влаштує ні Україну, ні Владіміра Путіна.

"Методика Win-win або "подвійної перемоги", яку любить Трамп під час перемовин у бізнесі, щоб всі вийшли з-за столу перемовин трохи незадоволені, але отримали хоча б мінімум", – мовив Лісний.

Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Трамп може піти на цікаві рішення, які будуть вигідні Україні.

За його слова, так звані "чорні сценарії" щодо України, які зараз домінують в іноземній пресі, це як один з елементів тиску на Україну й вивчення думки у Сполучених Штатах Америки.

Я вважаю, що всі ці варіанти "мирних планів" – це не плани Трампа, а плани для Трампа. У такий спосіб різноманітні групи впливу демонструють новообраному президенту США своє бачення,

– зазначив політолог.

Він додав, що у кожної монети є дві сторони. Наприклад, політики, які будуть відстоювати, наприклад, першість теми Китаю або умовного Ірану, це не контрагенти нашим інтересам. Якщо Сполучені Штати візьмуться за Китай, чи Іран, то це теж непогано.

Нинішня ситуація у світі не поділена на кластери. Якщо тиснути на Китай або Іран, то це впливає на те, що відбувається в нашій війні. А тиск на Росію впливає на Іран та Китай,

– підсумував Лісний.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше. Переговори можливі ще до його інавгурації.