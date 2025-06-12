Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что как только противнику удастся накопить "Шахеды", то он будет наносить массированные удары, но запускать сразу по 500 – 1000 таких дронов регулярно он возможности не имеет.

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Какие шаги должна сделать Украина для противодействия "Шахедам"

Авиаэксперт отметил, что следует понимать, что из общего количества запущенных россиянами "Шахедов" есть немалый объем дронов-имитаторов. Их, с его слов, обычно больше, чем реальных.

Криволап прогнозирует, что враг очевидно будет не доволен уровнем сбития "Шахедов", который был в Украине два – три месяца назад, когда удавалось сбивать 90 – 100% воздушных целей. По словам авиаэксперта, противник будет пытаться провести определенные изменения, чтобы этого не допустить.

"Россияне будут производить новые тактические способности. "Шахеды" смогут летать ниже или выше (более двух тысяч метров), где украинские мобильные группы их не достанут; увеличивать скорость. Такие попытки уже были, противник устанавливал китайские газотурбинные двигатели", – рассказал Криволап.

Украине, по словам авиаэксперта, надо задуматься, какой она видит систему борьбы с "Шахедами". Дроны-камикадзе и баллистические ракеты – это сейчас основные угрозы, которые, с его слов, действуют против мирного населения нашего государства.

Должна быть концепция, потому что сбиванием "Шахедов" у нас занимаются все. В частности, армейская тактическая авиация, но эти БпЛА начали летать выше и быстрее. Наши вертолеты не всегда могут их догнать, боевая часть его уже не 50, а 90 килограммов. Взрываясь, он может задеть авиацию,

– объяснил Криволап.

Сбивать "Шахеды" с помощью вертолетов, по мнению авиаэксперта, не эффективно. Занимаются этим и огневые мобильные группы. Военные стараются уничтожить вражеские БпЛА, но, как отметил Криволап, если у них нет средств, чтобы их обнаружить и затем прицелиться, а также дальнобойного оружия для поражения, то и это не дает желаемого эффекта.

"Когда говорится о высотах три – четыре тысячи метров, когда цель можно сбивать с помощью зенитных систем, то это начинается с калибра 30 миллиметров, а лучше 35. Есть замечательная швейцарская система Skynex, но она очень дорогая. Сделали нашу систему, стоимостью 150 тысяч долларов, но в серийное производство ее не запускают, потому что есть определенные несогласования", – рассказал Криволап.

Сбиванием "Шахедов" в Украине занимается и тероборона, ее бойцам выдали пикапы, турели, пулеметы. Авиаэксперт отметил, что некоторые громады, которые должны были бы оснащать их тепловизорами и думать о безопасности, тратят деньги на новые клумбы.

Занимаются сбиванием и подразделения ПВО. По словам Криволапа, где-то удается обнаружить вражеские цели, где-то – нет. Украина к процессу уничтожения дронов-камикадзе привлекает и мощные истребители. Сбить "Шахед" ракетами из авиации можно, но это недешево обходится. Такое оружие ПВО, со слов авиаэксперта, надо приберечь для сбития крылатых ракет.

Когда начинаешь спрашивать, а почему в Украине не используют привязные аэростаты, то в ответ слышишь, что их будет сносить ветром или расстреливать. Почему ветром не сдувает их в Польше, США, Израиле, Китае, Иране, Ираке?,

– задумался Криволап.

Авиаэксперт подытожил, что в Украине должна быть предусмотрена отдельная организационная структура, созданная на принципах проектного менеджмента, которая будет нести ответственность за борьбу с "Шахедами". Говорится о разработке новых средств противодействия дронам-камикадзе, использование имеющихся, привлечение новых специалистов, и тому подобное.

Отметим, что военный обозреватель из Израиля Давид Шарп оценил, может ли может ли Россия изготавливать ежедневно тысячу "Шахедов". Он привел собственные подсчеты и отметил, что для противодействия этим дронам нужен комплекс средств: эффективных и недорогих. Шарп заметил, что с эффективностью возникает проблема и объяснил почему.