Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что враг использовал для обстрела Украины

Ночью 10 июня Россия атаковала украинские города 322 средствами воздушного нападения. Враг запускал беспилотники различных типов с нескольких направлений, – Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Президент Украины подчеркнул, что среди 315 дронов, которыми ударили россияне, более 250 были "Шахедами". Другие – беспилотники-имитаторы различных типов. Враг также использовал ракеты KN-23 и крылатые ракеты "Искандер-К".

Всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них более 250 – "Шахеды", и 7 ракет, в частности 2 – это баллистика северокорейского производства,

– объяснил украинский лидер.

В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 09:00 ПВО обезвредила 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 – локально потеряны.

В результате массированного обстрела врага зафиксировано попадание в 11 локациях, а падение обломков – в 16 локациях. Основным направлением удара был Киев. В столице есть повреждения в 7 из 10 районов, также есть пострадавшие.