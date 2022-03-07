Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, что Украина направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, потому что готова открыть их с утра 7 марта.

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В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, которая возникла в результате постоянных обстрелов оккупантами жилых домов, люди массово выезжают на территории западной Украины и за границу.

Однако, по словам Верещук, такой возможности (уехать, – ред) не имеют люди, проживающие в городах, что попали в окружение российских войск.

В связи с этим Украина просит установить режим тишины и открытия гуманитарных коридоров с 10 утра 7 марта для эвакуации людей, в частности иностранцев (речь идет о более 2 тысячах студентов),

– заявила она.

Верещук также назвала нам направления, как планируют вывозить людей с оккупированных территорий Украины. Для этого нужно создать гуманитарные коридоры в таких направлениях:

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Иванково Киевской области в направлении Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода.

Из городов Запорожье, Мариуполь, Портовское, Мангуш, Розовка, Бильмак, Орехов, а также Волноваха, Кирилловка, Покровск, Новоандреевка.

Из города Сумы – в направлении городов Полтава, Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубнита другие.

Из города Изюм, Грушеваха, Лозовая, а также Балаклея, Первомайск, и других сел Харьковщины.

Из Харькова – с выездом по железной дороге во Львов, Ужгород,Ивано-Франковск.

Также в Украине готовятся отправить гуманитарную помощь в такие города: Мелитополь, Бердянск, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха, что также требует открытия гуманитарных коридоров.

Верещук попросила россиян обеспечить прекращение обстрелов во время прохождения гуманитарных коридоров. "Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и открыть указанные маршруты", – подытожила она.

К слову, в воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.

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